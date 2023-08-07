Израильтяне, задержанные после столкновения возле деревни Бурка, потребовали освободить их из-под ареста

Йехиэль Индор и Элиша Йеред, задержанные по подозрению в причастности к гибели 19-летнего Кусайя Матана, жителя деревни Бурка, подали апелляцию на решение оставить их под арестом до 11 августа.

Просьба, которая подана через адвокатов организации "Хонену", мотивирована тем, что подозреваемые действовали, по их словам, в рамках самообороны. В просьбе отмечается, что задержание пятерых жителей деревни Бурка доказывает обоснованность этого утверждения. К настоящему моменту неизвестно, когда состоится рассмотрение этой просьбы.

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Йехиэль Индор, который, как полагает следствие, был тем, кто застрелил Кусайя Матана, по-прежнему находится в больнице "Шаарей Цедек". Депутат Кнессета Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), пресс-секретарем которой до недавнего времени был второй задержанный Элиша Йеред, рассказала в эфире "Кан РЭКА", что врачи запретили следователям Общей службы безопасности (ШАБАК) допрашивать Индора, получившего в ходе столкновения черепно-мозговую травму.

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В настоящий момент полиция инкриминирует Индору и Йереду "причинение смерти из равнодушия на почве национальной розни". Последний также подозревается в создании помех ходу следствия.

Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник, 7 августа, в деревне Бурка (к востоку от Рамаллы) в ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) были задержаны пять местных жителей, подозреваемых в причастности к нападению на евреев в минувшую пятницу, в ходе которого произошли столкновения – несколько человек получили ранения и травмы, при этом был убит житель Бурки.

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Пресс-служба МАГАВ отмечает, что среди задержанных трое совершеннолетних и двое несовершеннолетних. Все они задержаны "для допроса по подозрению в нападении с отягчающими обстоятельствами и причинении серьезного ущерба". Расследование инцидента продолжается, ожидаются новые аресты, сообщают в правоохранительных органах.