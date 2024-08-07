ЦАХАЛ рекомендует жителям севера сектора Газы эвакуироваться: ожидается новая "зачистка"
время публикации: 07 августа 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 09:20
После вчерашнего ракетного обстрела Сдерота и Ашкелона командование ЦАХАЛа намерено провести очередную "зачистку" в северной части сектора Газы.
Жителям Байт-Хануна, Шейх-Заида и Аль-Маншии рекомендовано покинуть зону боевых действий и переместиться в более южные районы сектора. Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа выпустил соответствующее распоряжение и карту, разъясняющую план эвакуации.