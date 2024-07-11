Внимание, мошенники: "Битуах Леуми" никого не просит присылать свои банковские данные

Израильтяне продолжают получать фальшивые смс-обращения якобы от Института национального страхования "Битуах Леуми" с просьбой прислать свои банковские данные "для уточнения информации", "для осуществления текущих платежей" и т.п.

Один из читателей Newsru.co.il пишет в редакцию: "Сегодня ночью получил смс якобы от "Битуах Леуми" с просьбой прислать им банковские данные... Я получал множество сообщений от них, но все начинались на byl.gov.co.il. Страшно подумать сколько граждан, особенно пожилых, сегодня получили такое же сообщение и оставят мошенникам свои данные".

Отметим, что для таких мошеннических действий (фишинга) злоумышленники постоянно регистрируют новые сайты, названия которых так или иначе напоминают реальные названия государственных сайтов. Так, например, мошеннический сайт, на который вела ссылка с сообщения, полученного нашим читателем в ночь на 11 июля, был зарегистрирован 10 июля 2024 года.

Напомним, что еще в начале января этого года Институт национального страхования "Битуах Леуми" публиковал предупреждение о фишинговой атаке, которой могут подвергаться израильтяне. Тогда сообщалось, что злоумышленники рассылают смс-сообщения с требованием "уточнить свои платежные данные" на сайте "Битуах Леуми", при этом приводился подложный адрес сайта.

"Битуах Леуми" подчеркивает, что ведомство не рассылает подобные сообщения и категорически не рекомендует нажимать на ссылку и вводить данные своей кредитной карты. Если вы все же попались на обман, следует обратиться в полицию.

Редакция Newsru.co.il еще раз напоминает: не следует открывать никакие электронные письма, смс-сообщения или сообщения в WhatsApp и других мессенджерах от неизвестных вам отправителей, тем более нельзя нажимать ни на какие ссылки в таких письмах и сообщениях. Если у вас есть пожилые родственники, следует постоянно им напоминать об этом, так как именно они являются целевой аудиторией мошенников.