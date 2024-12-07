x
07 декабря 2024
|
последняя новость: 09:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2024
|
07 декабря 2024
|
последняя новость: 09:03
07 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС пытается установить местонахождение израильских заложников в Газе

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 07 декабря 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 09:14

Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на палестинские источники, ХАМАС предпринимает усилия для установления местонахождения израильских залложников, находящихся в секторе Газы. Судя по всему, это делается в рамках подготовки к непрямым переговорам по достижению сделки с Израилем.

По данным источников, руководство террористической организации пытается получить обновленную информацию о живых заложников, удерживаемых ими.

Также по словам источников, беседовавших с "Аш-Шарк аль-Аусат", высокопоставленные чиновники ХАМАСа связались с лидерами "боевого крыла" организации, стремясь выявить местонахождение всех похищенных, подсчитать их и составить список с указанием имен заложников.

Основное внимание при этом уделяется живым заложникам, в то же время предпринимаются попытки найти тела некоторых погибших.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook