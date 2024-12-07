Исполнитель теракта возле Хеврона сдался, его передали службам безопасности

После масштабной погони и розысков, в которых принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа, полиция и сотрудники Общей службы безопасности ШАБАК, террорист, намеренно сбивший солдата на перекрестке аль-Фауар вблизи Хеврона, сдался властям.

Он был арестован и передан службам безопасности для допроса и продолжения расследования. Напомним, в результате теракта военнослужащий получил тяжелые ранения и был госпитализирован.