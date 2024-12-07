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Израиль

Исполнитель теракта возле Хеврона сдался, его передали службам безопасности

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 декабря 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 21:14
Исполнитель теракта возле Хеврона сдался, его передали службам безопасности
Пресс-служба ЦАХАЛа

После масштабной погони и розысков, в которых принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа, полиция и сотрудники Общей службы безопасности ШАБАК, террорист, намеренно сбивший солдата на перекрестке аль-Фауар вблизи Хеврона, сдался властям.

Он был арестован и передан службам безопасности для допроса и продолжения расследования. Напомним, в результате теракта военнослужащий получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Израиль
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