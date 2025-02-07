Нетаниягу ответил израильскому телеканалу, верит ли он в осуществимость плана Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне, дал интервью журналисту 14-го телеканала Яакову Бардуго, в котором в числе прочего ответил на вопрос, удивил ли его план Трампа, и считает ли он его осуществимым.

Нетаниягу ответил, что и до пресс-конференции, на которой Трамп обнародовал свой план, он был знаком с ним в общих чертах. Но по мнению израильского премьера, президенту США удалось удивить весь мир.

Нетаниягу ответил, что Трамп ответил на самый главный вопрос: каким будет следующий день после войны? И предложил видение совсем другой Газы.

На вопрос о том, осуществим ли этот план, Нетаниягу ответил: "Если они будут этого сильно хотеть, они это сделают. Но самое важное сейчас понять, что мы не вернемся к тому, что было. Этого не произойдет. Предположим, вы выбираете Абу Мазена и его администрацию. Я все время слышу, что Абу Мазен и палестинская администрация придут и изменят Газу. Ну о чем вы говорите? Они там уже были и мы видели, к чему это привело. Мы видим, как они воспитывают своих детей. И вот приходит президент США и говорит: я готов предложить нечто другое и даже готов взять ответственность за Газу. Что вы предпочтете: Абу Мазена или США?"

На вопрос, есть ли страны, разделяющие видение президента Трампа и готовые принять иммигрантов из Газы, Нетаниягу сказал: "Он рассказал мне, что поддерживает связь с лидерами многих стран, но я не стану их сейчас перечислять, но они есть".