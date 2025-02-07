Канцелярия главы правительства: информация о заложниках передана их семьям

Канцелярия главы правительства опубликовала сообщение, в котором говорится: "Мосад" и ЦАХАЛ получили список похищенных, которые должны будут освобождены завтра. Информация передана их семьям от имени координатора по делам пленных и пропавших без вести бригадного генерала запаса Галя Хирша. Мы будем сообщать дополнительные достоверные сведения по мере необходимости и просим воздержаться от распространения слухов и неофициальной информации".

Разрешены к публикации имена заложников, которые будут освобождены 8 февраля: Эли ШАРАБИ, 56 лет (из Беэри), Ор ЛЕВИ, 34 года (из Гиватаима, похищен с фестиваля "Нова") и Охад БЕН-АМИ, 56 лет (из Беэри).

По данным источников в Газе, место "торжественной" передачи похищенных "Красному Кресту" завтра будет находиться в центре сектора. Однако не исключено, что из-за погодных условий мест будет два. Это будет решено ХАМАСом утром в субботу.

Это будет пятая группа заложников, которых освободят после того, как 19 января 2025 года вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. На сегодняшний день в рамках этой сделки в Израиль из Газы были возвращены 18 заложников – 13 израильтян и пять граждан Таиланда.