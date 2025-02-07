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Израиль

ХАМАС: Израиль затягивает выполнение гуманитарных договоренностей

время публикации: 07 февраля 2025 г., 18:32 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 18:32
ХАМАС: Израиль затягивает выполнение гуманитарных договоренностей
Flash90. Фото: А.Катиб

Представитель ХАМАСа Абд аль-Латиф аль-Кануа заявил, что Израиль затягивает выполнение гуманитарных договоренностей, в частности задерживает поставку палаток, оборудования для разбора завалов, топлива и других необходимых для восстановления сектора Газы ресурсов.

Это заявление было сделано на фоне задержки ХАМАСом публикации списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках обмена пленными.

Израиль
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