ХАМАС: Израиль затягивает выполнение гуманитарных договоренностей

Представитель ХАМАСа Абд аль-Латиф аль-Кануа заявил, что Израиль затягивает выполнение гуманитарных договоренностей, в частности задерживает поставку палаток, оборудования для разбора завалов, топлива и других необходимых для восстановления сектора Газы ресурсов.

Это заявление было сделано на фоне задержки ХАМАСом публикации списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках обмена пленными.