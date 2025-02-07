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Израиль

В субботу должны быть освобождены еще трое заложников, удерживаемых террористами в Газе

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 07 февраля 2025 г., 06:32 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 07:23
В субботу должны быть освобождены еще трое заложников, удерживаемых террористами в Газе
Flash90/Miriam Alster

В субботу, 8 февраля, в рамках сделки о прекращении огня в Газе и "обмене пленными" ХАМАС должен освободить еще троих заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года. Ожидается, что их имена будут названы около 16:00 7 февраля.

Это будет пятая группа заложников, которых освободят после того, как 19 января 2025 года вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. На сегодняшний день в рамках этой сделки в Израиль из Газы были возвращены 18 заложников – 13 израильтян и пять граждан Таиланда.

6 февраля правительство Израиля одобрило список палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на заложников. Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", в последнюю минуту из списка были исключены трое – включая террориста-насильника Мухаммада Аталлу (вместо него освободят другого заключенного – полного тезку).

12-й канал ИТВ передавал, что власти Израиля оказывают давление на посредников, чтобы ускорить возвращение Шири Бибас и ее маленьких сыновей Ариэля и Кфира. ХАМАС неоднократно заявлял, что они погибли, и на этой неделе запросил тяжелую инженерную технику в свое распоряжение, "чтобы извлечь тела из-под руин". Ярден Бибас, муж Шири и отец двух маленьких детей, был освобожден из плена в прошлую субботу.

Ожидается, что в общей сложности в ходе первой фазы сделки Израиль освободит до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки – в обмен на 33 заложников-израильтян (25 из них, по всей видимости, живы).

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