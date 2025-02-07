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Израиль

Задержаны участники драки в Нетании, в ходе которой был убит мужчина

Мада
Полиция
Убийства
Нетания
время публикации: 07 февраля 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 10:36
Задержаны участники драки в Нетании, в ходе которой был убит мужчина
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщает о задержании трех участников вчерашней драки в Нетании на улице Вейдат Хельсинки, в результате которой был убит 25-летний мужчина.

Были задержаны мужчины 34 и 38 лет (второй получил ранения средней тяжести, его арестовали после оказания необходимой медицинской помощи), а также женщина. После допроса женщину отпустили под домашний арест.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала вчера об еще одном раненом в ходе этой драки. Его состояние оценивалось как тяжелое и нестабильное.

Израиль
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