Призывник-"хареди", объявленный дезертиром, арестован при попытке улететь в Умань

Вечером в четверг в аэропорту Бен-Гурион был арестован 20-летний ультраортодоксальный еврей, планировавший покинуть Израиль после того, как не явился на призывной пункт по повестке и был объявлен дезертиром.

Ультраортодоксальное издание "а-Котарот", молодой человек, учащийся йешивы "Тиферет Шрага", вернувшийся к религии несколько лет назад, собирался ехать в Умань на могилы праведников. Вместо этого он оказался в военной тюрьме номер 10.

Это первый случай ареста "хареди" за дезертирство с начала рассылки повесток. В связи с этим в различных районах страны ожидаются акции протеста "харедим".