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Израиль

Призывник-"хареди", объявленный дезертиром, арестован при попытке улететь в Умань

Харедим
ЦАХАЛ
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 07 февраля 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 09:42
Призывник-"хареди", объявленный дезертиром, арестован при попытке улететь в Умань
Yonatan Sindel/Flash90

Вечером в четверг в аэропорту Бен-Гурион был арестован 20-летний ультраортодоксальный еврей, планировавший покинуть Израиль после того, как не явился на призывной пункт по повестке и был объявлен дезертиром.

Ультраортодоксальное издание "а-Котарот", молодой человек, учащийся йешивы "Тиферет Шрага", вернувшийся к религии несколько лет назад, собирался ехать в Умань на могилы праведников. Вместо этого он оказался в военной тюрьме номер 10.

Это первый случай ареста "хареди" за дезертирство с начала рассылки повесток. В связи с этим в различных районах страны ожидаются акции протеста "харедим".

Израиль
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