Историческая встреча в Вашингтоне и будущее коалиции. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

3 февраля примерно за 30 часов до драматической встречи президента США Трампа и премьер-министра Нетаниягу в Белом доме, в одном из коридоров Кнессета группа журналистов обсуждала будущее правительственной коалиции. В центре внимания был, разумеется, Бецалель Смотрич. В тот момент еще казалось, что дилемма, перед которой стоит Смотрич – это зеркальное отражение дилеммы, перед которой стоит Нетаниягу. Главе правительства придется, так казалось днем в понедельник, выбирать между Трампом и Смотричем, между продолжением реализации сделки с ХАМАСом и сохранением коалиции, а министру финансов, как казалось на тот момент, предстоит решать – обваливать ли правое, самое правое в истории государства правительство или оставаться на посту министра в правительстве, которое не смогло победить ХАМАС.

Визит Нетаниягу в США изменил картину, хоть и не столь кардинально, как хотелось бы представить политикам правого лагеря. Заявления Трампа – пока это только заявления. Из них не очень ясно, как именно президент США собирается реализовывать свой план переселения жителей Газы. Более того, конкретные планы Дональда Трампа по дальнейшим шагам остались тайной за семью печатями. Реализация сделки? Ликвидация власти ХАМАСа в Газе? Переговоры о нормализации с Саудовской Аравией? Противостояние ядерной программе Ирана? Все это было обозначено как цель. Ничего или почти ничего не было сказано о конкретных путях достижения этих целей. И Смотричу с Бен-Гвиром предстоит решить, готовы ли они довериться обещаниям Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу. "Лгун и сын лгуна", – так когда-то назвал Смотрич Нетаниягу. Судя по заявлениям министра финансов, сделанным после саммита в Вашингтоне, он готов предоставить премьер-министру дополнительный кредит доверия.

И, несмотря на все политические аспекты, нельзя игнорировать тот факт, что встреча президента США и премьер-министра Израиля, то, что ей предшествовало, и то, что за ней последовало, находилось в ключе интересов государства Израиль. Президент США не оставил сомнений в том, кого считает стороной добра, а кого – стороной зла. За несколько часов до встречи Трамп объявил о наложении жестких санкций на Иран, а на следующий день после встречи объявил о выходе США из антиизраильского Совета по правам человека при ООН. Трамп переносит основное давление на арабский мир, требуя от Израиля одного – не срывать сделку с ХАМАСом.

Нетаниягу и Трамп: общие интересы

Очень трудно сегодня найти в Израиле человека, который считает, что план Трампа по переселению жителей Газы в другие страны, может быть реализован в обозримом будущем. И те, кто считают этот план правильным, и те, кто считают его ужасным, сходятся в том, что реализовать его будет крайне сложно даже частично, и почти невозможно реализовать его полностью.

Однако, как того и добивался Дональд Трамп, а не в меньшей степени и Биньямин Нетаниягу, брызги шампанского на этом коктейле были столь ослепительны, что все присутствующие на какое-то время лишились зрения.

Реализация сделки с ХАМАСом продолжается. В ближайшую субботу будут освобождены еще трое заложников в обмен на десятки арабских террористов, в том числе тех, кто убивал израильтян. Переговоры по второму этапу сделки то ли уже начались, то ли начнутся на следующей неделе. Смена состава переговорной группы важна. Тот факт, что переговоры о втором этапе будут вести в большей степени политики, чем профессионалы, дает основания полагать, что позиция Израиля на переговорах будет скорее соответствовать линии правительства, чем оборонного сообщества (хорошо известно, что между этими подходами есть разница). Нетаниягу предлагает продлить срок действия первого этапа сделки, отложив переход ко второму. Однако все это тактика. По сути, переговоры о втором этапе на повестке дня, а на этом этапе должно произойти все то, что крайне трудно переварить правым союзникам Нетаниягу по коалиции: на восьмой день реализации второго этапа Израиль должен покинуть "Филадельфийский коридор", ХАМАС потребует освобождения террористов, совершивших самые жуткие теракты. Все это остается в силе. Заявления Трампа о том, что ХАМАСа не должно быть в Газе, пока носят общий характер, а требования к Израилю вполне конкретные.

Но сила декларации главы администрации США делает свое дело. Когда американский президент говорит о переустройстве мира, к тому же озвучивая то, что раньше звучало как фантазии правых радикалов, никто не фокусируется на таких "мелочах", как второй этап сделки. "Разваливать правительство в такое время, когда у власти в США Дональд Трамп – это верх национальной безответственности", – "просигнализировали" сразу после встречи в Белом доме из канцелярии Нетаниягу.

У Трампа, не стоит забывать, есть свои интересы, связанные с реформами федеральной системы управления. По мнению многих, его супер-активность на международном направлении связана именно с желанием создать дымовую завесу, которая позволит ему бороться с deep state в своей собственной стране.

Смотрич и Бен-Гвир: между обещаниями и избирателями

На правом фланге коалиции трубят победу. На следующее утро после встречи Трампа и Нетаниягу глава "Ционут Датит" опубликовал заявление, в котором отчитался о достижениях и сообщил, насколько важно сохранение правого правительства. Вздох облегчения Биньямина Нетаниягу можно было слышать от Вашингтона до Иерусалима. По сути дела, Смотрич дал Нетаниягу обещание в ближайшее время коалицию не разваливать. В заявлении Смотрича не было ничего, что могло бы обеспокоить Нетаниягу. Заявление, сделанное главой "Ционут Датит", сводит на нет все усилия, приложенные им для того, чтобы создать у Нетаниягу ощущение сиюминутной и реальной угрозы развала коалиции. Возможно, именно эта угроза в числе прочих факторов привела к тому, что в Вашингтоне звучали такие ласкающие слух израильских правых заявления. Сейчас Смотрич ослабил хватку, и ему будет очень трудно начать процесс давления на премьера заново.

Итамар Бен-Гвир тоже не скрывает радости, и основания у него есть. Требование стимулировать эмиграцию арабов из Газы было одним из главных в его заявлениях и до этой войны, а тем более после трагедии 7 октября 2023 года. Сейчас этот план озвучил не Бенци Гопштейн или Барух Марзель, а сам президент США. Бен-Гвир, как и Смотрич, не озабочен сроками реализации мега-плана Трампа, реалистичностью этого плана, и даже тем, что в нем не оговорено. Можно пофантазировать, что израильтяне получат право селиться на этой самой "Ривьере Ближнего Востока", как ее назвал Трамп. Между "ездой и шашечками" Бен-Гвир всегда предпочитал "шашечки". А в данном случае – возможность вернуться в правительство, не ударив лицом в грязь перед своими избирателями. Справедливости ради, надо признать, что Бен-Гвир продолжает требовать от Нетаниягу конкретных действий, доказывающих готовность свергнуть власть ХАМАСа в Газе. "До тех пор, пока этого не будет, я в правительство не вернусь", – сказал он. До тех пор, пока "Оцма Иегудит" не выступает активно против правительства и не поддерживает вотумы недоверия, у Нетаниягу нет проблем с тем, что она остается за пределами коалиции.

В океане слов и деклараций, звучавших в Белом доме в минувший вторник, было и немного (совсем немного) конкретики. Отвечая на вопросы журналистов, президент Трамп сказал, что в период от двух до четырех недель он сформирует свое отношение к возможности распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию. Готовится ли за кулисами сделка – аннексия в Иудее и Самарии в обмен на реализацию соглашения в Газе и уход из сектора? Маловероятно, особенно учитывая стремление Трампа прийти к соглашению с Саудовской Аравией. Однако, если идет речь о переселении арабов из Газы в другие места, то возможность аннексии Иудеи и Самарии выглядит не такой драматической. Еще одна "конфета", которую Трамп и Нетаниягу покажут Смотричу и Бен-Гвиру, чтобы удержать их в коалиции. Остается понять, будет ли им достаточно обещаний. Ничего наши правые политики так не любят, как обманываться и верить обещаниям премьер-министра, связь которых с реальностью не всегда очевидна.

Оппозиция: замешательство и поиск пути

В оппозиции были шокированы. Предшествовавшие встрече Трампа и Нетаниягу дни израильские оппозиционеры пребывали в радостном ожидании сообщений о напряженности в ходе саммита по вопросу о втором этапе сделки. Однако взору всего мира предстали два лидера, которые, судя по всему, вполне успешно побеседовали, нашли общий язык. Непростая для оппозиции картина. И дело не только в атмосфере, но и в содержании. Партии левоцентристского блока не могут поддерживать идею добровольного трансфера, однако не могут они и критиковать предложения президента США. Поэтому только Авигдор Либерман, у которого нет никаких проблем с этой идеей, быстро опубликовал слова благодарности в адрес президента США. Остальным потребовалось больше времени. Лидер оппозиции Яир Лапид ограничился общими заявлениями и словами о том, что Трамп давно заслужит Нобелевскую премию мира. Яир Голан был единственным главой сионистской партии, раскритиковавшим это предложение Трампа. Лидер "Демократим" назвал этот план "глупостью".

В оппозиции выжидают. Перспектива скорых выборов, которые казались почти свершившимся фактом, отодвинулась. Трамп стабилизировал израильскую коалицию (пока неясно, надолго ли), и оппозиционерам остается только наблюдать за происходящим.

Единственный опрос общественного мнения, опубликованный после встречи Трампа и Нетаниягу, свидетельствует о движениях в лагере оппозиции. По результатам опроса телеканала "Решет", "Еш Атид" обваливается до восьми мандатов. Один из самых низких показателей партии Яира Лапида с момента ее основания. В то же время, Яир Голан с одной стороны, и Авигдор Либерман с другой продолжают усиливаться. "Демократы" набирают 12 мандатов, НДИ – 16. В оппозиционных кругах есть спрос и на леворадикальную риторику, особенно когда она звучит из уст генерала, героически проявившего себя 7 октября 2023 года, и на требование призвать ультраортодоксов. Лапид и Ганц теряют позиции. Оба они, кстати, декларировали готовность предоставить Нетаниягу "сеть безопасности" для реализации сделки с ХАМАСом. Бени Ганц к тому же на постоянном подозрении у оппозиционеров по поводу возможности присоединения к правительству Нетаниягу.

Оппозиционно настроенные избиратели ждут Нафтали Беннета. По тому же опросу "Решет", его вступление в игру не оставляет "Ликуду" во главе с Биньямином Нетаниягу ни единого шанса на победу на выборах. Беннет, со своей стороны, отлично понимает, что визит в США принес очки коалиции Нетаниягу, и делает то, что он делает чаще всего – молчит.

Нетаниягу, не дожидаясь возвращения из Вашингтона, даст интервью 14-му телеканалу. Выбор телеканала не случаен, как не случаен и тот факт, что интервью будет транслироваться в тот же час, когда телеканал "Кешет" будет транслировать интервью с бывшим министром обороны Йоавом Галантом.

Закон о призыве: бег на месте

На следующей неделе ожидается два заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, где будет обсуждаться законопроект об освобождении учащихся йешив от службы в ЦАХАЛе. Депутатов предупредили, что заседания будут долгими и попросили не назначать ничего на эти дни.

Означает ли это, что стороны приближаются к достижению соглашения? Отнюдь. По крайней мере, на данном этапе тот максимум, который готовы дать ультраортодоксы, особенно политики от ультраортодоксальных партий, не приближается к тому минимуму, которого требуют сторонники изменения существующей ситуации.

Время, отведенное на поиск компромисса, истекает. Через полтора месяца стороны, в первую очередь ШАС и "Яадут а-Тора", окажутся перед выбором – закон о призыве и конфликт, способный развалить коалицию, или сохранение нынешней ситуации, что также может развалить коалицию.

Не позднее конца марта должен быть утвержден проект государственного бюджета, и решение будет принято в это время. Оно совпадает и с завершением первого этапа реализации сделки с ХАМАСом. Угроза развала коалиции полностью не миновала.