Axios: Нетаниягу готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАСа отправятся в изгнание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе встреч в Вашингтоне представил план прекращения войны в Газе в обмен на отказ ХАМАСа от власти и изгнание его лидеров из Газы, пишет Axios со ссылкой на два источника в США и один в Израиле.

Авторы публикации Барак Равид и Стивен Нойкам приводят слова Нетаниягу о том, что он не видит возможности для послевоенного восстановления Газы, пока ХАМАС контролирует ситуацию в секторе. "Если ХАМАС откажется от власти, а его лидеры отправятся в изгнание, это может открыть дверь для плана следующего дня, возможно, включая "захват Газы" президентом Трампом", – пишет Axios.

Нетаниягу хотел достичь взаимопонимания с Трампом и его командой по поводу того, как действовать дальше в реализации сделки об условиях освобождения заложников и прекращения огня в Газе. В статье сказано, что израильский премьер хочет согласовать с американцами внесение некоторых изменений в соглашение. И встречает понимание в Белом доме.

По нынешнему соглашению, 59 заложников останутся в Газе после полной реализации первой фазы соглашения. Кто из них жив, кто мертв – неизвестно, не менее 35 из них, по данным израильских властей, погибли.

Нетаниягу сказал в Вашингтоне, что хочет продлить первый этап сделки после 42-дневного прекращения огня, чтобы освободить больше заложников. В обмен на них Израиль готов освободить больше палестинских заключенных. Речь может идти в том числе о "высокопоставленных" террористах, отбывающих длительные или пожизненные сроки в израильских тюрьмах.

При этом Нетаниягу потребует, чтобы ХАМАС освободил оставшихся заложников, отказался от власти в Газе и согласился на то, что его лидеры, включая освобожденных из тюрем, отправятся в изгнание.

Высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что ХАМАС уже готов отказаться от гражданского контроля над Газой и передать ответственность за процесс восстановления Палестинской администрации или независимому комитету. Однако ХАМАС не готов расформировать свое военное крыло ("Бригады Иззаддина аль-Касама). При этом шансы на то, что лидеры ХАМАСа в Газе согласятся отправиться в изгнание, "крайне низки", отметил источник.