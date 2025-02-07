За неделю в Иудее и Самарии арестованы более 60 разыскиваемых за террор. Видео

В минувшую неделю силы безопасности продолжали действовать на территории арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии: более 60 разыскиваемых за террористическую деятельность арестованы, конфискованы десятки единиц оружия.

В числе конфискованного оружия винтовки М-16, пистолеты, кустарные пистолеты-пулеметы "Карло", десятки взрывных устройств и материалы для их изготовления.

Службы безопасности также продолжали пресекать беспорядки и празднования после освобождения террористов, в рамках чего проводились предупредительные беседы, конфисковывались подстрекательские материалы, был демонтирован памятник НФОП в районе Бейт-Лехема.

ЦАХАЛ и другие службы безопасности продолжат действовать для предотвращения террора во всех его формах и для обеспечения безопасности Израиля и его населения.