В БАГАЦ подали иск с требованием заморозить назначение судьи Амица во главе БАГАЦа

Организации "Лави" и "Им Тирцу" подали в Высший суд справедливости срочную апелляцию против назначения судьи Ицхака Амита председателем БАГАЦа. Они требуют заморозить его назначение и отменить запланированное принесение присяги, которое должно состояться в четверг, 13 февраля.

По утверждению подателей апелляции, решение о постоянном назначении судьи Ицхака Амита принято с недопустимой поспешностью, без тщательной проверки информации о неоднократных нарушениях Амитом принципов беспристрастности при рассмотрении ряда дел.

В частности, судья Амит участвовал в рассмотрении дел, имея личную заинтересованность в определенном их исходе. Он занимался конфликтами в сфере недвижимости, в то время как сам был стороной в судебных процессах в данной сфере, рассматривал дело о совете директоров, в то время как его брат имел прямую заинтересованность в результатах процесса.

Истцы подчеркивают, что факт участия судьи Амита в судебных разбирательствах при наличии конфликта интересов бесспорен, и крайне прискорбно, что такого человека назначают на пост председателя Верховного суда. В их иске цитируется высказывание самого судьи Ицхака Амита, который призывал поставить заслон коррупции, поскольку "в демократическом государстве недопустимо принимать ответ "доверьтесь нам", необходимы механизмы, которые предотвратят вынужденную обязанность слепо доверять исполнительной власти".

В иске указано, что при подобных обстоятельствах в деле руководителя полиции Авшалома Пеледа юридический советник провел всестороннюю проверку, длившуюся много недель, в случае с исполняющим обязанности директора Управления госслужб было открыто дисциплинарное расследование, в то время как информация о предполагаемых нарушениях со стороны судьи Ицхака Амита осталась без какой-либо реакции.

"Комиссия демонстративно опиралось лишь на фактор необходимости назначить постоянного председателя БАГАЦа, абсолютно игнорируя соображения моральной чистоты и доверия общества", – указывают истцы. Они также подчеркивают, что дата присяги назначена слишком близко, всего через две недели после спорного решения комиссии, в котором не участвовал ни председатель комиссии, ни представители коалиции. При назначении предыдущих председателей БАГАЦа такой поспешности не было.