Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 7 февраля: тепло и облачно

Погода
время публикации: 07 февраля 2026 г., 06:16 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 06:27
Прогноз погоды в Израиле на 7 февраля: тепло и облачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля в субботу, 7 февраля, на большей части территории страны комфортная температура. Переменная облачность, слабый ветер

В Иерусалиме – 14-19 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 14-24, на побережье Мертвого моря – 17-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-23, в Ариэле – 15-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-21, на Голанских высотах – 14-22.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, умеренное волнение, высота волн 90-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 25 км/ч).

В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник температура понизится. Во вторник-четверг – переменная облачность, температура без существенных изменений.

