Спорт

Евролига. "Маккаби" победил "Црвену Звезду"

Баскетбол
время публикации: 06 февраля 2026 г., 23:23 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 23:23
Евролига. "Маккаби" победил "Црвену Звезду"
AP Photo/Jeff Dean

В матче двадцать седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" одолел "Црвену Звезду" 83:82.

"Маккаби" выиграл первую четверть 23:21 и первую половину матча 49:40.

Но проиграл третью четверть. После 30 минут 67:65 в пользу хозяев.

На 36-й минуте была ничья 74:74.

"Маккаби" вырвался вперед 83:79.

По 22 очка набрали Джимми Кларк (Маккаби) и Джордан Нвора (Црвена звезда) (+ 3 подбора + 6 передач).

