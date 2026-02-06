Евролига. "Маккаби" победил "Црвену Звезду"
время публикации: 06 февраля 2026 г., 23:23 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 23:23
В матче двадцать седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" одолел "Црвену Звезду" 83:82.
"Маккаби" выиграл первую четверть 23:21 и первую половину матча 49:40.
Но проиграл третью четверть. После 30 минут 67:65 в пользу хозяев.
На 36-й минуте была ничья 74:74.
"Маккаби" вырвался вперед 83:79.
По 22 очка набрали Джимми Кларк (Маккаби) и Джордан Нвора (Црвена звезда) (+ 3 подбора + 6 передач).
