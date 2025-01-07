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Израиль

Суд рассматривает просьбу Ари Розенфельда о переводе под домашний арест

ЦАХАЛ
Суд
Прокуратура
время публикации: 07 января 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 11:16
Суд рассматривает просьбу Ари Розенфельда о переводе под домашний арест
Moshe Shai/FLASH90

В окружном суде Тель-Авива рассматривается просьба прапорщика военной разведки Ари Розенфельда о переводе его под домашний арест.

Адвокат Ури Корб, представляющий Розенфельда, мотивирует просьбу ухудшающимся душевным состоянием своего подзащитного.

В зале заседаний, помимо прочих, находится депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд"), которая несколько раз прерывала ход судебного разбирательства.

Прокуратура возражает против перевода Розенфельда под домашний арест по причине опасности, которая может от него исходить. Опасность заключается, по мнению представителей прокуратуры, в том, что Розенфедьд "может вновь совершить преступление, подобное тому, за которое находится под судом".

7 января газета "Исраэль а-Йом" сообщала, что президент Израиля Ицхак Герцог, получивший многочисленные обращения с просьбой амнистировать Розенфельда, встречался с главой Общей службы и попросил оценку "общественной опасности" Розенфельда. Неясно, каким был ответ главы ШАБАКа, однако адвокат Корб заявил в ходе судебного разбирательства, что ШАБАК не считает его опасным.

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