Операция в Самарии: ликвидированы четверо террористов, тяжело ранен боец ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о дивизионной операции в восточной Самарии и Иорданской долине, в ходе которой трое террористов в районе Тамуна были ликвидированы, 18 разыскиваемых арестованы, конфисковано оружие.

Кроме того, в ходе вооруженного столкновения был ликвидирован террорист в Талузе.

Операции также проводились в Рафидии и других районах.

Разрешено к публикации: в ходе перестрелки в Талузе был тяжело ранен боец-резервист 7037-го батальона бригады "Шомрон".