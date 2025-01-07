Операция в Самарии: ликвидированы четверо террористов, тяжело ранен боец ЦАХАЛа
время публикации: 07 января 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 11:18
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о дивизионной операции в восточной Самарии и Иорданской долине, в ходе которой трое террористов в районе Тамуна были ликвидированы, 18 разыскиваемых арестованы, конфисковано оружие.
Кроме того, в ходе вооруженного столкновения был ликвидирован террорист в Талузе.
Операции также проводились в Рафидии и других районах.
Разрешено к публикации: в ходе перестрелки в Талузе был тяжело ранен боец-резервист 7037-го батальона бригады "Шомрон".
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