Разрешено к публикации: по делу о секретных документах обвиняется Ари Розенфельд

Вечером 23 декабря было разрешено к публикации, что обвиняемым по делу о секретных документах является Ари Розенфельд. Его звание и должность запрещены к публикации.

Ранее в СМИ его называли "прапорщиком военной разведки А."

Имя обвиняемого было разрешено к публикации по его просьбе после рассмотрения ходатайства в Окружном суде Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что дело А. (Ари Розенфельда) будет рассматриваться военным судом, и в отличие от Эли Фельдштейна, ему не будет инкриминироваться намерение причинить ущерб безопасности государства.