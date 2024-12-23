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Израиль

Разрешено к публикации: по делу о секретных документах обвиняется Ари Розенфельд

Судебные решения
время публикации: 23 декабря 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 17:53
Разрешено к публикации: по делу о секретных документах обвиняется Ари Розенфельд
Miriam Alster/Flash90

Вечером 23 декабря было разрешено к публикации, что обвиняемым по делу о секретных документах является Ари Розенфельд. Его звание и должность запрещены к публикации.

Ранее в СМИ его называли "прапорщиком военной разведки А."

Имя обвиняемого было разрешено к публикации по его просьбе после рассмотрения ходатайства в Окружном суде Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что дело А. (Ари Розенфельда) будет рассматриваться военным судом, и в отличие от Эли Фельдштейна, ему не будет инкриминироваться намерение причинить ущерб безопасности государства.

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