Таисия Замолоцки выступила в Кнессете: "Я была легкой добычей для насильников"

Таисия Замолоцки, девушка, которая в подростковом возрасте стала жертвой сексуализированного насилия со стороны свиты популярного певца Эяля Голана, выступила на заседании парламентской комиссии по продвижению статуса женщин.

Замолоцки впервые выступила в СМИ с открытым лицом, не скрывая своего имени и не меняя голоса, на прошлой неделе – чтобы рассказать о пережитом и получить хоть какой-то шанс на справедливость, ведь дело против музыканта и его окружения было закрыто в 2023 году "за недостатком улик".

На заседании комиссии Таисия рассказала, что будучи несовершеннолетней, в течение года она была жертвой систематического злоупотребления властью со стороны Эяля Голана, его отца и его приближенных. Она напомнила, что в тот период она была подростком и училась в специализированном учреждении для детей из группы риска – поэтому она была очень легкой жертвой для взрослых и обладающих властью и деньгами мужчин.

Несмотря на уверения полиции, что расследование было проведено максимально тщательно, и закрыто по причине отсутствия доказательств, Таисия Замолоцки называет расследование "не просто халатным, а преступным": девушка рассказала, что в работе с ней следователи нарушили все правила подобных случаев. Прежде всего, несовершеннолетних жертв следует опрашивать деликатно и предоставляя им помощь и поддержку. Однако Таисию, по ее словам, из дома привезли в наручниках, и каким-то образом это просочилось в СМИ. Следовательница по имени Ширли кричала на девушку, обвиняла ее в проституции и употреблении наркотиков.

При этом когда на допросах появлялся Эяль Голан, все полицейские приходили сфотографироваться с ним, ему приносили угощения, говорили с ним о футболе, его адвокат договорилась с руководителем следственной группы о "мягком обращении" со звездой, и следователи специально заслоняли скрытую камеру и передавали Голану сообщения, которые не попадали в запись.

"Целый год я находилась в системе эксплуатации и насилия, – рассказала Замолоцки. – Я была легкой добычей, привлекательной для насильников и растлителей малолетних. Они говорили красивые слова и давали много обещаний, а я, ребенок, ощущала себя на вершине мира, и лишь потом поняла, с чем я столкнулась. Я говорила "нет" десятки раз, но это не помогло".

Вторая пострадавшая, которая не раскрывала своего имени, также участвовала в заседании – при помощи ZOOM-конференции. Она рассказала, что похищение девушек в "черную субботу" 7 октября стало сильной ретравматизацией для нее и для других жертв.

После публикации первого открытого интервью Таисии Замолоцки десятки руководителей муниципалитетов и местных советов отказались приглашать Эяля Голана на различные мероприятия, а объем прослушивания его произведений в стрим-каналах сильно упал.

Напомним, что Эяль Голан в 2013 году подозревался в сексуализированном насилии, запрещенных половых контактах и в подстрекательстве к проституции, однако дело против Эяля Голана было закрыто за недостатком доказательств. Его отец Дани Битон получил всего два года тюрьмы в рамках сделки с правосудием. В 2022 году Эяля Голана вновь допрашивали на основании показаний Замолоцки в полиции, но через год дело было вновь закрыто.