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Израиль

На стройке возле отелей Мертвого моря погиб рабочий

Мада
Несчастные случаи
Мертвое море
время публикации: 07 января 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 15:27
На стройке возле отелей Мертвого моря погиб рабочий
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 30 лет, работавший на строительном объекте возле гостиниц Мертвого моря, погиб в результате несчастного случая: на него упал тяжелый предмет.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", рабочий получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, и к моменту прибытия медиков был уже мертв.

Парамедик МАДА рассказал, что бригаде "Маген Давид Адом" оставалось лишь констатировать смерть рабочего.

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