На стройке возле отелей Мертвого моря погиб рабочий

Мужчина в возрасте около 30 лет, работавший на строительном объекте возле гостиниц Мертвого моря, погиб в результате несчастного случая: на него упал тяжелый предмет.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", рабочий получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, и к моменту прибытия медиков был уже мертв.

Парамедик МАДА рассказал, что бригаде "Маген Давид Адом" оставалось лишь констатировать смерть рабочего.