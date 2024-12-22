"Маaрив": Тали Готлиб требует начать расследование против журналистки Иланы Даян

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") обратилась к генеральному инспектору полиции Даниэлю Леви с требованием возбудить уголовное расследование против авторов программы "Увда" Иланы Даян и Сефи Овадия по подозрению в "нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконного доступа к компьютерным материалам" – телефону покойной главы канцелярии премьер-министра Хани Блайвайс.

Как пишет Анна Барски в "Маариве", журналистское расследование деятельности Хани Блайвайс и супруги премьера Сары Нетаниягу против оппонентов и соперников главы правительства уже привело к иску против журналистов со стороны адвоката Кинерет Бараши.

"Илана Даян и ее сотрудники считают, что закон на них не распространяется, – написала Тали Готлиб в своем аккаунте Х. – Частная жизнь человека священная – в течение его жизни и, конечно, после его смерти. Без явного и доказанного согласия (Хани Блайвайс, – прим. ред.) на публикацию этой переписки ее публикация приравнивается к совершению уголовного преступления". К записи Тали Готлиб прилагает отправленное ею генинспектору полиции письмо, добавив, что она убеждена – юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара найдет способ замять дело и не довести до расследования.

Адвокат Кинерет Бараши, которая упоминается в программе "Увда" в контексте нарушения строительных норм со стороны Лиат Бен-Ари, обвинителя на процессе против Биньямина Нетаниягу, опровергла, что когда-либо обсуждала это дело с покойной Хани Блайвайс и что Сара Нетаниягу манипулировала адвокатом Кинерет Бараши. Она обвинила СМИ в подаче искаженной информации, которая нанесла огромный ущерб ее семье, и объявила о подаче исков против журналистов.