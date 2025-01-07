Мэрия Хайфы создает пробки в туннелях под Кармелем, выступая против повышения тарифов

Мэрия Хайфы, выступающая против повышения платы за проезд по туннелям под горой Кармель, проводит во вторник, 7 января, акцию протеста с использованием муниципальных грузовиков.

Грузовики с протестными плакатами едут по туннелю демонстративно медленно, создавая дорожные заторы.

Первый раз грузовики создали затор в утренние часы, второй раз – в вечерние, то есть когда дороги и без того сильно загружены.

Генеральный директор муниципалитета Хайфы Гади Маргалит заявил, что акции протеста будут продолжены и расширены.