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Израиль

Мэрия Хайфы создает пробки в туннелях под Кармелем, выступая против повышения тарифов

Транспорт
Хайфа
время публикации: 07 января 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 21:17
Мэрия Хайфы создает пробки в туннелях под Кармелем, выступая против повышения тарифов
Flash90. Фото: А.Яшув

Мэрия Хайфы, выступающая против повышения платы за проезд по туннелям под горой Кармель, проводит во вторник, 7 января, акцию протеста с использованием муниципальных грузовиков.

Грузовики с протестными плакатами едут по туннелю демонстративно медленно, создавая дорожные заторы.

Первый раз грузовики создали затор в утренние часы, второй раз – в вечерние, то есть когда дороги и без того сильно загружены.

Генеральный директор муниципалитета Хайфы Гади Маргалит заявил, что акции протеста будут продолжены и расширены.

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