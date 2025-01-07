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Израиль

ЦАХАЛ: за последнюю неделю на срочную службу призваны 338 "харедим"

Харедим
Призыв ультраортодоксов
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 января 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 19:17
ЦАХАЛ: за последнюю неделю на срочную службу призваны 338 "харедим"
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последнюю неделю на срочную службу были призваны 338 представителей ультраортодоксального сектора, из которых 211 будут проходить службу в боевых частях, 127 – во вспомогательных подразделениях.

В том числе был осуществлен первый набор призывников в ультрарелигиозную бригаду "Хашмонаим", в технические части на севере страны, а также состоялся набор второй группы призывников в пограничную полицию.

ЦАХАЛ также сообщил о завершении рассылки повесток 7 тысячам юношей призывного возраста из ультраортодоксального сектора (еще 3 тысячи повесток были отправлены призывникам в прошлом году).

Данные на 7 января по призыву представителей ультраортодоксального сектора в боевые части ЦАХАЛа:

Батальон "Нецах Иегуда" бригады "Кфир" – 70 призывников;

Рота "Томер" бригады "Гивати" – 19 призывников;

Рота "Хец" бригады "Цанханим" – 19 призывников;

Подразделение "Негев" военно-воздушных сил – 11 призывников;

Пограничная полиция (МАГАВ) – 35 призывников;

Бригада "Хашмонаим" – 57 призывников.

Израиль
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