ЦАХАЛ: за последнюю неделю на срочную службу призваны 338 "харедим"
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последнюю неделю на срочную службу были призваны 338 представителей ультраортодоксального сектора, из которых 211 будут проходить службу в боевых частях, 127 – во вспомогательных подразделениях.
В том числе был осуществлен первый набор призывников в ультрарелигиозную бригаду "Хашмонаим", в технические части на севере страны, а также состоялся набор второй группы призывников в пограничную полицию.
ЦАХАЛ также сообщил о завершении рассылки повесток 7 тысячам юношей призывного возраста из ультраортодоксального сектора (еще 3 тысячи повесток были отправлены призывникам в прошлом году).
Данные на 7 января по призыву представителей ультраортодоксального сектора в боевые части ЦАХАЛа:
Батальон "Нецах Иегуда" бригады "Кфир" – 70 призывников;
Рота "Томер" бригады "Гивати" – 19 призывников;
Рота "Хец" бригады "Цанханим" – 19 призывников;
Подразделение "Негев" военно-воздушных сил – 11 призывников;
Пограничная полиция (МАГАВ) – 35 призывников;
Бригада "Хашмонаим" – 57 призывников.