ЦАХАЛ: за последнюю неделю на срочную службу призваны 338 "харедим"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последнюю неделю на срочную службу были призваны 338 представителей ультраортодоксального сектора, из которых 211 будут проходить службу в боевых частях, 127 – во вспомогательных подразделениях.

В том числе был осуществлен первый набор призывников в ультрарелигиозную бригаду "Хашмонаим", в технические части на севере страны, а также состоялся набор второй группы призывников в пограничную полицию.

ЦАХАЛ также сообщил о завершении рассылки повесток 7 тысячам юношей призывного возраста из ультраортодоксального сектора (еще 3 тысячи повесток были отправлены призывникам в прошлом году).

Данные на 7 января по призыву представителей ультраортодоксального сектора в боевые части ЦАХАЛа:

Батальон "Нецах Иегуда" бригады "Кфир" – 70 призывников;

Рота "Томер" бригады "Гивати" – 19 призывников;

Рота "Хец" бригады "Цанханим" – 19 призывников;

Подразделение "Негев" военно-воздушных сил – 11 призывников;

Пограничная полиция (МАГАВ) – 35 призывников;

Бригада "Хашмонаим" – 57 призывников.