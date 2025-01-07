На территории школы в Кфар-Сабе найдена боеголовка старого снаряда

В одной из школ Кфар-Сабы в песочнице обнаружили боеголовку старого снаряда. По данным предварительного расследования, дети играли в песочнице, и когда они начали копать, их внимание привлек странный металлический предмет.

По вызову в школу прибыли сотрудники полиции Кфар-Сабы, они оцепили территорию до прибытия полицейских саперов.

Саперы занимаются обезвреживанием боеприпаса и его безопасным удалением с места происшествия.