Глава администрации премьер-министра подозревается в подделке протокола беседы Нетаниягу 7 октября

В четверг, 14 ноября, суд разрешил к публикации информацию о том, что глава администрации премьер-министра Цахи Браверман допрошен полицией по подозрению в изменении протокола разговора Нетаниягу с его военным секретарем утром 7 октября. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно подозрениям, в день начала войны Браверман подошел к стенографистке, конспектировавшей беседу военного секретаря с премьер-министром, и попросил изменить время с 06:40 на 06:29 (в это время начался массированный ракетный обстрел израильской территории, с которого началась война). Затем он взял протокол и самолично исправил время, попросив стенографистку внести поправки.

О возможных нарушениях в канцелярии сообщил юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара Ави Гиль, который в то время был военным советником премьер-министра.

Среди прочего, Ави Гиль рассказал Баарав-Миара, что слышал от офицера военного секретариата о другом офицере, состоящем в романтических отношениях с сотрудницей канцелярии. Гиль отметил, что, по слухам, офицер, имеющий романтическую связь, жаловался, что подвергается шантажу. Однако в ходе проверки, проведенной полицией, выяснилось, что офицер не жаловался на шантаж и нет никаких доказательств, что это происходило на самом деле. При этом "Кан Бет" подчеркивает, что Браверман не подозревался в шантаже офицера, и был допрошен в связи с другими подозрениями.

Ави Гиль также сообщил юрсоветнице, что Браверман запросил в секретариате протоколы заседаний правительства Биньямина Нетаниягу и периода правительства Беннета-Лапида. Протоколы правительства Нетаниягу Браверману были выданы, протоколы правительства Беннета-Лапида были подготовлены, но он их не забрал из секретариата. Полиция и прокуратура проверяют, был у Бравермана соответствующий доступ для получения этих протоколов.

В четверг, 14 ноября, Бравермана допросили следователи подразделения "Лахав-433". И, по данным "Кан Бет", это не последняя его встреча со следователями, ему еще предстоит допрос в связи с изменениями протоколов заседаний кабинета министров во время войны.

В выпуске новостей на "Кан Бет" отмечалось, что это не все, а часть подозрений, расследуемых полицией в отношении нарушений в канцелярии главы правительства. Подробности, касающиеся других подозрений, по-прежнему запрещены к публикации.