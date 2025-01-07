Получены показания об использовании в Газе больницы "Камаль Адуан" террористами. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе длительной армейской операции в районе больницы "Камаль Адуан" на севере сектора Газы были задержаны более 240 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада".

Пресс-служба ЦАХАЛа публикует видеозапись фрагмента допроса террориста ХАМАСа Анаса Мухаммада Фаиза аш-Шарифа, который был захвачен в плен бойцами 401-й бригады и 504-го разведподразделения. Он дал показания о том, чем занимался в рядах ХАМАСа, а также подробно описал деятельность террористов в районе больницы, сообщив в том числе, что в медучреждение завозилось специальное оборудование и оружие для ведения боевых действий против ЦАХАЛа.

"Считалось, что это безопасное убежище, потому что армия не будет атаковать больницу напрямую... Оружие перемещалось в больницу и из больницы для засад и действий в туннелях", – говорит аш-Шариф.

Операция Армии обороны Израиля и общей службы безопасности на территории больницы "Камаль Адуан", на севере сектора Газы (находится на стыке районов Джабалия, Байт-Лахия и Шейх Заид), была проведена в декабре. О задержании более 240 террористов сообщалось вскоре после завершения операции. Операция была проведена после получения развединформации о том, что территория больницы вновь стала оплотом ХАМАСа, несмотря на неоднократные призывы к террористам как международных организаций, так и Израиля, не использовать медицинские учреждения в военных целях.

В начале операции силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" окружили больницу, а бойцы спецназа "Шайетет 13" вошли в здание. Были задержаны более 200 террористов, среди которых были те, кто пытался выдать себя за пациентов или сотрудников стационара. Изъято большое количество оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

Среди задержанных – директор больницы Хусам Абу Сафия, подозреваемый в том, что состоит в рядах ХАМАСа, террористы, относящиеся к инженерных силам ХАМАСа, а также 15 террористов, участвовавших в кровавой резне 7 октября.

В период подготовки этой операции при содействии координатора по гуманитарным вопросам в Газе были эвакуированы 350 пациентов, сопровождающих лиц и медицинского персонала, в больницу были доставлены десятки тысяч литров топлива, сотни пакетов с продуктами питания и медицинское оборудование.

Во время проведения операции были эвакуированы еще 95 пациентов. Кроме того, сотни местных жителей были эвакуированы в безопасные районы по организованным "гуманитарным коридорам".