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Израиль

Палестинцы проложили незаконную дорогу в сторону аль-Фундук: власти бездействовали

Иудея и Самария
Транспорт
Палестинская администрация
время публикации: 07 января 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 14:09
Палестинцы проложили незаконную дорогу в сторону аль-Фундук: власти бездействовали
Wikipedia.org. Фото: Daniel Ventura

После кровавого теракта в деревне Аль-Фундук неподалеку от Кдумим, в результате которого погибли трое израильтян, министр транспорта Мири Регев распорядилась выделить дополнительно 95 миллионов шекелей на строительство объездной дороги, которая будет более безопасной для израильтян.

Глава местного совета Самарии Йоси Даган напоминает, что неоднократно обращался с предупреждениями по поводу незаконно проложенной палестинцами дороги на территории "зоны В", и выражал опасения, что этой дорогой смогут воспользоваться террористы для совершения теракта и безопасного отступления вглубь палестинских территорий.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", эта дорога объединяет палестинские деревни Имматин и Фарата, Асира аль-Киблия, Уриф и Хауара. После обращения Дагана в службы безопасности работы по асфальтированию дороги были прекращены, но сама гравийная дорога не была ни разрушена, ни заблокирована.

Глава местного совета Самарии Йоси Даган подчеркивает, что он неоднократно предупреждал об опасности этой дороги – не частной пиратской, а построенной самой палестинской администрацией без каких-либо согласований, эта дорога неминуемо должна была превратиться в способ эвакуации террористов и маршрут для контрабанды оружия, и именно это произошло.

Он требует немедленного разрушения опасной дороги и тщательного надзора за происходящим на местности, поскольку каждый день промедления подвергает опасности человеческие жизни.

Израиль
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