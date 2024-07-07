Уточнение от пресс-службы главы правительства: срок эвакуации жителей юга продлен до 15 августа
время публикации: 07 июля 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 20:19
Пресс-служба канцелярии главы правительства распространила уточнение к сообщению, опубликованному раннее о продлении срока пребывания в гостиницах жителей юга.
В уточнении говорится, что в соответствии с принятым в июне решением правительства в отношении населенных пунктов района Ткума, где нет препятствий в сфере безопасности для возвращения эвакуированных жителей, возможность их пребывания в пунктах временного размещения, включая гостиницы, продлена до 15 августа.
Принятое сегодня решение правительства касается населенных пунктов, возвращение в которые не безопасно. Пребывание жителей этих городов и поселков в пунктах временного размещения продлевается до 31 августа.
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