Срок эвакуации жителей севера и юга продлен до 31 августа

7 июля правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о продлении срока эвакуации жителей севера и юга Израиля.

Согласно опубликованной информации, срок эвакуации для жителей населенных пунктов, удаленных на 5 километров от границы с Газой и на 7 километров от границы с Ливаном продлен до 31 августа 2024 года.

Из пресс-службы правительства передали, что решение принято в связи с продолжением военных действий и на основе оценки оперативной информации. Исключение составляют населенные пункты, возвращение в которые разрешено силами безопасности.

Отмечается также, что продлено действие права эвакуированных жителей на финансовую помощь на съем временного жилья. Это право предоставлено жителям в соответствии с решением правительства.

Также сообщается, что правительство взвешивает просьбу расширения зоны населенных пунктов, жителям которых предоставлено пособие по безработице и неоплачиваемый отпуск. Изучается возможность предоставления таких льгот жителям населенных пунктов, находящихся в девятикилометровой зоне.