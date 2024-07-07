x
07 июля 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июля 2024
|
07 июля 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве: один убитый и один в тяжелом состоянии

время публикации: 07 июля 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 23:04
Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве: тяжело ранены два человека
Пресс-служба МАДА

На улицу А-Агана в Тель-Авиве произошла массовая драка между гражданами Эритреи. Из полиции сообщили, что дерущиеся бросали друг в друга камни, использовали железные прутья и заточки.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места происшествия в больницы "Ихилов" и "Вольфсон" были доставлены двое раненых, состояние одного из них критическое, другого тяжелое. Позднее стало известно о смерти одного из раненых.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полицейские использовали спецсредства для разгона участников потасовки. Восемь человек задержаны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024

Убийство из-за разногласий о политике Эритреи: предъявлены обвинения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024

Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве: один человек убит, арестованы более 20 подозреваемых
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2024

В Тель-Авиве произошла массовая драка между гражданами Эритреи
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2024

Полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве в Тель-Авиве