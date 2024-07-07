Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве: один убитый и один в тяжелом состоянии

На улицу А-Агана в Тель-Авиве произошла массовая драка между гражданами Эритреи. Из полиции сообщили, что дерущиеся бросали друг в друга камни, использовали железные прутья и заточки.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места происшествия в больницы "Ихилов" и "Вольфсон" были доставлены двое раненых, состояние одного из них критическое, другого тяжелое. Позднее стало известно о смерти одного из раненых.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полицейские использовали спецсредства для разгона участников потасовки. Восемь человек задержаны.