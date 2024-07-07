Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве: один убитый и один в тяжелом состоянии
время публикации: 07 июля 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 23:04
На улицу А-Агана в Тель-Авиве произошла массовая драка между гражданами Эритреи. Из полиции сообщили, что дерущиеся бросали друг в друга камни, использовали железные прутья и заточки.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места происшествия в больницы "Ихилов" и "Вольфсон" были доставлены двое раненых, состояние одного из них критическое, другого тяжелое. Позднее стало известно о смерти одного из раненых.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полицейские использовали спецсредства для разгона участников потасовки. Восемь человек задержаны.
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