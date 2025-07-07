17-летний юноша доставлен в больницу в тяжелом состоянии после тренировки на пляже в Хайфе
время публикации: 07 июля 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 20:48
Находившиеся на набережной в Хайфе люди вызвали "скорую" для 17-летнего юноши, которому стало нехорошо после спортивной тренировки. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что сознание подростка было затуманено и все свидетельствовало о том, что он получил тепловой удар.
Юноша доставлен в больницу РАМБАМ, его состояние тяжелое.