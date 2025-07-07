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Израиль

Метеорологи предупреждают, что Израиль ждет экстремальная жара, засуха и наводнения

Климат
время публикации: 07 июля 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 20:43
Метеорологи предупреждают, что Израиль ждет экстремальная жара, засуха и наводнения
AP Photo/Mark Schiefelbein

Метеорологическая служба министерства транспорта обнародовала прогноз на ближайшие годы, в котором содержится предупреждение об экстремальной жаре, когда столбик термометра будет превышать отметку в 50 градусов.

Сайт Walla News пишет, что отчет был предоставлен 7 июля Управлению по изменению климата при министерстве экологии. Он основан на детальных компьютерных расчетах климатических моделей для отдельных районов Израиля в различные временные отрезки. Отчет включает также реконструкцию климата в Израиле за последние десятилетия для валидации прогнозов. Прогноз может помочь Израилю подготовить инфраструктуру, систему здравоохранения, сельское хозяйство, энергетическую инфраструктуру к предстоящим изменениям климата.

Согласно прогнозу метеорологов, темп потепления климата является неоднородным в разных районах страны. В горных и внутренних районах страны ожидается повышение температуры на 4,5-5 градусов до конца века, в то время как на побережье и низменностях температура вырастет на 3 – 3,5 градуса. Ожидается, что в Иорданской долине к 2070 году температура будет повышаться до 57 градусов.

Метеорологи прогнозируют значительное снижение количества дождей, при этом сократится их длительность и увеличится интенсивность, что будет приводить к наводнениям. Количество таких событий увеличится на 50% в прибрежных районах, а также в районе Бейт-Дагана и горы Тавор.

Комментируя прогноз министр транспорта Мири Регев заявила, что "изменение климата – это не теория, а реальность". Она сообщила, что поручила метеорологической службе разработать инструменты, которые помогут в принятии обдуманных решений.

Израиль
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