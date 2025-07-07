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Израиль

Предпринята попытка ракетного обстрела из Йемена, ракета упала, не долетев до Израиля

время публикации: 07 июля 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 20:55
Предпринята попытка ракетного обстрела из Йемена, ракета упала, не долетев до Израиля
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена. Ракета упала, не долетев до Израиля. Об этом сообщила новостная служба телеканала "Кешет-12".

Ни в одном из населенных пунктов не была активирована система раннего предупреждения.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о перехвате над Средиземным морем беспилотника, запущенного из Йемена.

Израиль
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