Предпринята попытка ракетного обстрела из Йемена, ракета упала, не долетев до Израиля

Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена. Ракета упала, не долетев до Израиля. Об этом сообщила новостная служба телеканала "Кешет-12".

Ни в одном из населенных пунктов не была активирована система раннего предупреждения.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о перехвате над Средиземным морем беспилотника, запущенного из Йемена.