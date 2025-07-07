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Ближний Восток

Хуситы утверждают, что ночью запустили 11 ракет по Израилю, и все попали в цель

Хуситы
время публикации: 07 июля 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 13:16

Военный представитель хуситов в Йемене бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что ПВО хуситов "перехватили израильскую воздушную атаку" по целям в нескольких городах в Йемене – напомним, в ночь на понедельник Израиль осуществил масштабную атаку по объектам террористической инфраструктуры хуситов в трех портах на западе Йемена: Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, а также на территории электростанции Рас-Канатиб, обеспечивающей энергией порт Ходейда.

Согласно опубликованному хуситами через несколько часов после атаки заявлению, "израильская атака не выполнила своих задач, поскольку йеменские ПВО заставили самолеты противника отойти из воздушного пространства, не нанеся запланированных ударов".

Яхья Сариа заявил, что в ответ на эту атаку хуситы выпустили по Израилю "11 баллистических ракет и дронов", которые были "нацелены на стратегические объекты", включая аэропорт "Бен-Гурион" (по которому была выпущена "гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"), порт Ашдод (который, по утверждению хуситов, поражен гиперзвуковой баллистической ракетой), электростанция в Ашкелоне, порт в Эйлате. По утверждению хуситов, "все снаряды и дроны достигли намеченных целей, и израильские системы обороны не смогли их перехватить".

Ближний Восток
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