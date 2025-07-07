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Израиль

БАГАЦ продлил срок переговоров о назначении глава ШАБАКа

Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
Юрсоветник правительства
время публикации: 07 июля 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 08:27
БАГАЦ продлил срок переговоров о назначении глава ШАБАКа
Flash90/Yonatan Sindel

Высший суд справедливости (БАГАЦ) потребовал от правительства и юридического советника Гали Баарав-Миары прийти к соглашению по поводу назначения нового главы ШАБАКа не позднее 8 июля.

Об этом сообщает телеканал I24 News.

Изначально суд предоставил сторонам одну неделю, до 6 июля. Однако стороны представили суду сообщения о прогрессе на переговорах и попросили предоставить им дополнительное время для того, чтобы прийти к соглашению.

6 июля состоялось закрытое заседание Верховного суда, в ходе которого секретарь правительства Йоси Фукс представил доводы правительства, согласно которым необходимо в кратчайшие сроки назначить главу ШАБАКа. В заседании принимали участие и представители юридического советника правительства.

Напомним, что правительство просит отменить запрет, наложенный юридическим советником Баарав-Миарой, на участие премьер-министра Биньямина Нетаниягу в процессе назначения нового главы ШАБАКа.

Если компромисс не будет найден, потребуется продлить срок пребывания в должности Ш., исполняющего обязанности главы Общей службы безопасности.

Израиль
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БАГАЦ дал неделю правительству и Баарав-Миара, чтобы прийти к соглашению о назначении главы ШАБАКа