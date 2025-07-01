БАГАЦ дал неделю правительству и Баарав-Миара, чтобы прийти к соглашению о назначении главы ШАБАКа

Высший суд справедливости, в котором сегодня рассматривались апелляции по вопросу назначения нового главы ШАБАКа, дал секретарю правительства и юридическому советнику правительства еще неделю, чтобы прийти к соглашению. О результатах они должны сообщить суду до 11:30 6 июля.

"Мы сочли нужным предоставить дополнительное время для контактов между секретарем правительства и юридическим советником. Мы надеемся, что будет найдено решение, которое сделает ненужным вмешательство суда", – говорится в решении судьи Ицхака Амита.

Напомним, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара запретила Биньямину Нетаниягу заниматься этим решением, считая, что он находится в состоянии конфликта интересов из-за расследования по делу "Катаргейт". В своем постановлении Баарав-Миара порекомендовала передать вопрос о представлении кандидата на пост главы ШАБАКа другому министру.

Против этого решения были поданы две апелляции. Одна подана группой родственников погибших солдат. Они утверждают, что задержка в процессе назначения постоянного главы ШАБАКа причиняет ущерб безопасности государства. Вторая – общественной организацией "Израильская академия за демократию". Эти истцы требуют, чтобы БАГАЦ распорядился передать рассмотрение вопроса о назначении главы ШАБАКа комиссии по отбору, лишив правительство права подобного назначения.

Отметим, что в законе о ШАБАКе прямо говорится о том, что главу организации назначает правительство, а кандидата представляет премьер-министр.

Апелляции рассматривались коллегией из трех судей: главой Верховного суда Ицхаком Амитом, судьями Алексом Штайном и Гилой Кнафи-Штайниц.