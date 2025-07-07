Микроавтобус сбил подростка на электровелосипеде в Петах-Тикве
время публикации: 07 июля 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 15:02
На улице Шрага Рафаэли в Петах-Тикве подросток на электровелосипеде попал под микроавтобус. Сообщение о происшествии поступило в "Маген Давид Адом" в 13:27.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили подростка в возрасте примерно 15 лет в критическом состоянии, он получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Пострадавшего эвакуировали в больницу "Бейлинсон", не прекращая попыток его реанимировать. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии. Позднее из больницы сообщили, что пострадавший скончался.
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