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Израиль

Микроавтобус сбил подростка на электровелосипеде в Петах-Тикве

Мада
время публикации: 07 июля 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 15:02
Микроавтобус сбил подростка на электровелосипеде в Петах-Тикве
Пресс-служба МАДА

На улице Шрага Рафаэли в Петах-Тикве подросток на электровелосипеде попал под микроавтобус. Сообщение о происшествии поступило в "Маген Давид Адом" в 13:27.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили подростка в возрасте примерно 15 лет в критическом состоянии, он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавшего эвакуировали в больницу "Бейлинсон", не прекращая попыток его реанимировать. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии. Позднее из больницы сообщили, что пострадавший скончался.

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