Микроавтобус сбил подростка на электровелосипеде в Петах-Тикве

На улице Шрага Рафаэли в Петах-Тикве подросток на электровелосипеде попал под микроавтобус. Сообщение о происшествии поступило в "Маген Давид Адом" в 13:27.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили подростка в возрасте примерно 15 лет в критическом состоянии, он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавшего эвакуировали в больницу "Бейлинсон", не прекращая попыток его реанимировать. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии. Позднее из больницы сообщили, что пострадавший скончался.