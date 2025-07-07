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Израиль

ЦАХАЛ действует в секторе Газы: ликвидация террористов и объектов инфраструктуры

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 июля 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 12:28
ЦАХАЛ действует в секторе Газы: ликвидация террористов и объектов инфраструктуры
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа продолжали действовать в секторе Газы в течение минувших суток под руководством командования Южного военного округа и с использованием развединформации АМАНа и ШАБАКа.

В северной части сектора бойцы 162-й дивизии ликвидировали террористов и уничтожили военное здание, которое использовалось для террористической деятельности.

Бойцы 99-й дивизии ликвидировали террористов и уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры на земле и под землей. За последние сутки были атакованы наблюдательные пункты, военные здания и противотанковые позиции в районе Бейт-Хануна.

В районе города Газа продолжают действовать бойцы 98-й дивизии, они уничтожают террористов и атакуют объекты террористической инфраструктуры, включая наблюдательные пункты и точки сбора боевиков.

На севере сектора продолжают действовать силы дивизии "Газа", которые уничтожили десятки террористических объектов и несколько боевых позиций террористов.

ВВС ЦАХАЛа атаковали за последние сутки десятки целей по всему сектору Газы, включая групп террористов, склады оружия и боеприпасов, наблюдательные пункты, военные здания и другое.

Израиль
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