Почему прокси не помогли Ирану? Видеокомментарий Давида Шарпа

В новом выпуске проекта Newsru.co.il "Непечатное. Говорим о главном" политический аналитик Давид Шарп объясняет, почему после израильского удара по Ирану не последовало обещанного "возмездия" со стороны союзников Тегерана – от "Хизбаллы" до хуситов.

Иран десятилетиями выстраивал систему прокси-сил для сдерживания Израиля. Однако в решающий момент эта структура дала сбой. "Хизбалла", главная надежда Тегерана, оказалась обескровленной: удары ЦАХАЛа, утрата тыла в Сирии и ликвидация полевых командиров подорвали ее возможности.

Палестинские группировки оказались в обороне. ХАМАС и "Исламский джихад" ослаблены. Хуситы, лишенные медийного эффекта на фоне крупного конфликта, ограничились символическими действиями. Иракские милиции столкнулись с давлением изнутри и опасались втянуть страну в полномасштабную войну.

Израиль, в свою очередь, методично наносил удары по ключевым фигурам в структуре "оси". Серия ликвидаций дестабилизировала координацию и финансирование. Финансовые каналы перекрыты, логистика разрушена, репутационные потери – очевидны.

Однако идеология "экспорта революции" по-прежнему сильна – и Тегеран вряд ли от неё откажется.

Все детали – в новом выпуске "Непечатное" с Давидом Шарпом.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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