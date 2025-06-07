GHF обвинила ХАМАС в срыве распределения гумпомощи в секторе Газы

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, опубликовала заявление, в котором обвинила ХАМАС в срыве распределения помощи в секторе.

В заявлении говорится, что ХАМАС напрямую угрожал сотрудникам GHF, что "делало продолжение деятельности слишком опасным и представляло собой угрозу для жизни невинных людей".

Также отмечается, что ХАМАС пытается восстановить контроль над системами помощи и использовать их для осуществления своих целей, в ущерб потребностям мирного населения.