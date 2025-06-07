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Израиль

GHF обвинила ХАМАС в срыве распределения гумпомощи в секторе Газы

Газа
время публикации: 07 июня 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 19:57
GHF обвинила ХАМАС в срыве распределения помощи в секторе Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, опубликовала заявление, в котором обвинила ХАМАС в срыве распределения помощи в секторе.

В заявлении говорится, что ХАМАС напрямую угрожал сотрудникам GHF, что "делало продолжение деятельности слишком опасным и представляло собой угрозу для жизни невинных людей".

Также отмечается, что ХАМАС пытается восстановить контроль над системами помощи и использовать их для осуществления своих целей, в ущерб потребностям мирного населения.

Израиль
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