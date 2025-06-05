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Израиль

ЦАХАЛ: житель Газы рассказал о причастности ХАМАСа к обстрелам около пунктов выдачи помощи

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 05 июня 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 16:37
ЦАХАЛ: житель Газы рассказал о причастности ХАМАСа к обстрелам около пунктов выдачи помощи
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ опубликовал аудиозапись разговора с жителем сектора Газы, который сообщает, что за обстрелами в районе раздачи помощи организацией Gaza Humanitarian Foundation (GHF) стоят боевики ХАМАСа.

Разговор был записан в воскресенье, 1 июня.

"Те, кто стрелял, были членами ХАМАСа, они не хотят, чтобы люди получали помощь, они хотят нарушить эти планы, чтобы помощь досталась им, чтобы они могли воровать, они полностью банкроты", – говорит собеседник сотруднику отдела Координатора деятельности правительства на территориях.

Жители сектора Газы свидетельствуют, что террористическая организация ХАМАС предпринимает различные действия, чтобы помешать жителям Газы получать гуманитарную помощь, включая обстрел сил ЦАХАЛа вблизи пунктов распределения и распространение ложных данных о многочисленных смертях вблизи пунктов распределения, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа.

Израиль
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