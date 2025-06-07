Израильские источники: ливанские власти знали о подземных объектах "Хизбаллы", но не приняли мер

Израильские источники сообщили на условиях анонимности, что ливанские власти получили информацию о подземных объектах "Хизбаллы", однако не приняли никаких мер, сообщает Times of Israel.

По словам официальных лиц, ливанской армии сообщили об этих объектах примерно за неделю до того, как Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по нескольким зданиям в южных пригородах Бейрута, предварительно объявив об эвакуации мирных жителей.

По словам источников, такое бездействие ливанской стороны противоречи договоренностям между Израилем и Ливаном.

Вечером 5 июня израильские ВВС, впервые за долгое время атаковали цели в южном пригороде Бейрута – Дахии. Были уничтожены подземные объекты "Хизбаллы", связанные с производством и хранением беспилотников. Атакованные объекты принадлежали 127-му авиационному подразделению террористической организации, которое за время войны осуществило более 1000 запусков беспилотников для нанесения ударов или сбора разведданных на территории Израиля.

Армия Ливана пригрозила прекратить сотрудничество с Комитетом по контролю за прекращением огня после вчерашних ударов израильской авиации по южному пригороду Бейрута – Дахии.