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Израиль

Скандал в студии "Кан-11": бывший депутат Кнессета Орен Хазан назвал главу ШАБАКа "преступником"

Скандалы
ШАБАК
время публикации: 07 июня 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 09:08
Орен Хазан
Flash90. Фото: Й.Зиндель

В пятницу, 6 июня, во время "круглого стола" в студии телеканала "Кан-11" вспыхнул скандал. Бывший депутат Кнессета Орен Хазан заявил, что главу ШАБАКа Ронена Бара "следует упечь за решетку".

Ведущая программы потребовала, чтобы Хазан отказался от своих слов, назвав его высказывания недопустимыми. Однако он упорствовал, называя Бара "преступником", и программа была прервана.

В знак протеста против слов Хазана студию покинул Илан Лотан, бывший сотрудник ШАБАКа. После того, как программа возобновилась, Орен Хазан по-прежнему находился в студии, отмечает Walla.

Израиль
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