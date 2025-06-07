МИД Таиланда уведомили о деталях операции по возвращению останков Наттапонга Пинты

Министр иностранных дел Гидеон Саар проинформировал министра иностранных дел Таиланда Марис Сангиампонгса о деталях операции по возвращению останков погибшего заложника Наттапонга Пинты.

Гидеон Саар сообщил своему коллеге, что Израиль намерен провести церемонию в аэропорту Бен-Гурион перед отправкой гроба с телом Пинты в Таиланд.

Глава МИД Таиланда поблагодарил Израиль за усилия по возвращению заложников и за предоставленную информацию.

В ходе совместной операции силы ЦАХАЛа и ШАБАКа вывезли из района Рафиаха в секторе Газы останки заложника Наттапонга Пинты (Nattapong Pinta), гражданина Таиланда. На момент похищения ему было 35 лет.

Наттапонг Пинта был похищен 7.10.2023 из кибуца Нир-Оз террористами организации "Бригады моджахедов" и убит в плену ее боевиками.

Операция по эвакуации останков была проведена совместными силами ШАБАКа и ЦАХАЛа под командованием Южного округа и дивизии Газы. Операция стала возможной благодаря точным разведданным, полученным в ходе допроса террориста ШАБАКом. Также были использованы данные, полученные от штаба по делам заложников и разведки.