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Израиль

МИД Таиланда уведомили о деталях операции по возвращению останков Наттапонга Пинты

Заложники
Таиланд
время публикации: 07 июня 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 12:29
МИД Таиланда уведомлен о деталях операции по возвращению останков Наттапонга Пинты
AP Photo/Azneal Ishak, Pool

Министр иностранных дел Гидеон Саар проинформировал министра иностранных дел Таиланда Марис Сангиампонгса о деталях операции по возвращению останков погибшего заложника Наттапонга Пинты.

Гидеон Саар сообщил своему коллеге, что Израиль намерен провести церемонию в аэропорту Бен-Гурион перед отправкой гроба с телом Пинты в Таиланд.

Глава МИД Таиланда поблагодарил Израиль за усилия по возвращению заложников и за предоставленную информацию.

В ходе совместной операции силы ЦАХАЛа и ШАБАКа вывезли из района Рафиаха в секторе Газы останки заложника Наттапонга Пинты (Nattapong Pinta), гражданина Таиланда. На момент похищения ему было 35 лет.

Наттапонг Пинта был похищен 7.10.2023 из кибуца Нир-Оз террористами организации "Бригады моджахедов" и убит в плену ее боевиками.

Операция по эвакуации останков была проведена совместными силами ШАБАКа и ЦАХАЛа под командованием Южного округа и дивизии Газы. Операция стала возможной благодаря точным разведданным, полученным в ходе допроса террориста ШАБАКом. Также были использованы данные, полученные от штаба по делам заложников и разведки.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2025

В ходе операции ЦАХАЛа из Газы вывезены останки заложника Наттапонга Пинты