В ходе операции ЦАХАЛа из Газы вывезены останки заложника Наттапонга Пинты

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа вчера вывезли из района Рафиаха в секторе Газы останки заложника Наттапонга Пинты (Nattapong Pinta), гражданина Таиланда. На момент похищения ему было 35 лет.

Наттапонг Пинта был похищен 7.10.2023 из кибуца Нир-Оз террористами организации "Бригады моджахедов" и убит в плену ее боевиками.

Операция по эвакуации останков была проведена совместными силами ШАБАКа и ЦАХАЛа под командованием Южного округа и дивизии Газы.

Операция стала возможной благодаря точным разведданным, полученным в ходе допроса террориста ШАБАКом. Также были использованы данные, полученные от штаба по делам заложников и разведки.

После процедуры идентификации, проведенной в Национальном центре судебной медицины совместно с полицией Израиля, информация была передана новость семье, правительству Таиланда и общине Нир Оз.

ЦАХАЛ и ШАБАК выражают соболезнования семье.

Террористическая организация "Бригады моджахедов" удерживает останки еще одного иностранного гражданина.