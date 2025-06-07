x
07 июня 2025
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июня 2025
|
07 июня 2025
|
последняя новость: 11:22
07 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ходе операции ЦАХАЛа из Газы вывезены останки заложника Наттапонга Пинты

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 07 июня 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 11:25
Наттапонг Пинта (Nattapong Pinta)
AP Photo/Niranjan Shrestha, Форум семей заложников

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа вчера вывезли из района Рафиаха в секторе Газы останки заложника Наттапонга Пинты (Nattapong Pinta), гражданина Таиланда. На момент похищения ему было 35 лет.

Наттапонг Пинта был похищен 7.10.2023 из кибуца Нир-Оз террористами организации "Бригады моджахедов" и убит в плену ее боевиками.

Операция по эвакуации останков была проведена совместными силами ШАБАКа и ЦАХАЛа под командованием Южного округа и дивизии Газы.

Операция стала возможной благодаря точным разведданным, полученным в ходе допроса террориста ШАБАКом. Также были использованы данные, полученные от штаба по делам заложников и разведки.

После процедуры идентификации, проведенной в Национальном центре судебной медицины совместно с полицией Израиля, информация была передана новость семье, правительству Таиланда и общине Нир Оз.

ЦАХАЛ и ШАБАК выражают соболезнования семье.

Террористическая организация "Бригады моджахедов" удерживает останки еще одного иностранного гражданина.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2025

Названы имена двух заложников, которые могли погибнуть в Газе