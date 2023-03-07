Опубликован официальный отчет об операции в Дженине: ликвидирован террорист, убивший братьев Янив в Хауаре

Опубликован официальный краткий отчет Армии обороны Израиля о спецоперации в Дженине, в ходе которой были уничтожены убийца братьев Янив и другие террористы.

Цитируем этот документ дословно: "Силы безопасности действовали в лагере беженцев Дженин и убили подозреваемого в совершении теракта в Хауаре. В то же время бойцы задержали в Шхеме двоих его сыновей, подозреваемых в пособничестве совершению теракта. В результате совместной операции ЦАХАЛа, ЯМАМа и ШАБАКа в лагере беженцев Дженин был нейтрализован разыскиваемый боевик ХАМАСа Абд аль-Фатах Хусейн Ибрагим Харуша. Этого террориста разыскивали по подозрению в совершении теракта с применением огнестрельного оружия в деревне Хауара 26 февраля 2023 года, в результате которого были убиты братья Гилель Менахем Янив и Ягель Янив. В ходе операции бойцы обстреляли из переносных ракетных комплексов и другого оружия здание, где забаррикадировался разыскиваемый. Бойцы также обстреляли боевиков, которые вели по ним массированный огонь, были зафиксированы попадания. Кроме того были выявлены вооруженные люди, которые стреляли в бойцов из машины скорой помощи и использовали ее как прикрытие. Также в военных бросали взрывные устройства и бетонные блоки, было несколько очагов беспорядков. Наши силы ответили применением спецсредств для разгона толпы и стрельбой, были зафиксированы попадания. Во время операции упали два дрона, обстоятельства происшествия расследуются. Одновременно силы ЦАХАЛа и ШАБАКа в Шхеме действовали с целью ареста двух сыновей разыскиваемого террориста – Халида и Мухаммада Харушей, которые подозреваются в планировании и поддержке нападения (в Хауаре). Эти двое были переданы для дальнейшего расследования сотрудникам службы безопасности".

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Разрешена к публикации информация о том, что в ходе сегодняшней операции в Дженине были ранены двое бойцов антитеррористического спецназа ЯМАМ. Один из раненых в состоянии средней тяжести, он доставлен на вертолете в больницу РАМБАМ в Хайфе. Другой боец получили легкое ранение. Других потерь с израильской стороны в ходе операции нет.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу еще до публикации официального отчета прокомментировал результаты спецоперации в Дженине. "Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и ЯМАМа сегодня уничтожили гнусного террориста, который хладнокровно убил двух прекрасных братьев Гилеля и Ягеля Янив. Наши отважные воины провели хирургическую операцию в самом сердце логова убийц. Я восхваляю их и желаю выздоровления раненым из наших рядов. Повторяю снова и снова, снова и снова: тот, кто нас тронет, заплатит кровью", – заявил Нетаниягу.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ДЖЕНИНЕ И ШХЕМЕ. НЕ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

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Днем 7 марта бойцы дивизии ЙОШ (Иудеи и Самарии), спецназа по борьбе с террором (ЯМАМ), спецподразделения "Сайерет Харув" (бригада "Кфир"), спецназа пограничной полиции вошли в Дженин.

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Вскоре из разных источников (как израильских, так и палестинских) стало известно, что в ходе спецоперации в лагере беженцев в Дженине был ликвидирован террорист, который 26 февраля убил в Хауаре (Самария) братьев Гилеля Менахема Янива (21) и Ягеля Яакова Янива (20).

Лишь несколько часов спустя после первого сообщения было названо имя уничтоженного убийцы: Абд аль-Фатах Харуша (активист ХАМАСа из Шхема, 49 лет).

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Палестинские и израильские источники сообщают, что в Дженине военными убиты шестеро вооруженных боевиков. Боевые действия завершены.

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Минздрав Палестинской автономии подтверждает сведения о шести убитых и более десяти раненых в Дженине. Названы имена всех убитых боевиков:

1. Мухаммад Газауи, 26 лет

2. Маджид Хасиния, 26 лет

3. Тарик Натур, 27 лет

4. Зияд аз-Зарини (офицер силовых структур ПА и боевик ФАТХа), 29 лет

5. Абд аль-Фатах Хусейн Харуша, 49 лет.

6. Маатасам Саба, 22 года.

Ранее называлось имя еще одного убитого боевика: Алаа Абу Армила (сын секретаря ФАТХа в Дженине Аты Абу Армилы). Но это имя в отчете минздрава ПА не указано.

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Руководство ФАТХа подтвердило, что в Дженине были убиты высокопоставленные члены этой организации и "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа).

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Во время действий в Дженине израильские военные потеряли два мультикоптера, которые были задействованы для наблюдения за зоной спецоперации. Судя по публикациям в соцсетях, по меньшей мере один беспилотник был сбит и захвачен боевиками.

Помимо мультикоптеров для поддержки операции были задействованы вертолеты.

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После 17:00 поступили неофициальные сведения о том, что спецоперация в Дженине завершена, ЦАХАЛ покинул город.

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Одновременно ЦАХАЛ провел контртеррористическую операцию в лагере беженцев Аскар, к востоку от Шхема, где были задержаны взрослые сыновья главного подозреваемого. В операции участвовали спецподразделение "Дувдеван" и разведчики бригады "Голани".

Теракт в Самарии. Фоторепортаж

26 февраля террорист обстрелял автомобиль Citroen C1 с израильскими номерными знаками в Хауаре, в районе перекрестка Эйнабус (к югу от Шхема, Самария). В результате теракта ,skb убиты двое израильтян – братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив, из поселка Ар Браха. Террорист скрылся. Его розыск по горячим следам результатов не дал.

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Сообщалось, что террорист подъехал к месту нападения на машине, но скрылся пешком. Он подошел к автомобилю Citroen C1 с израильскими номерными знаками, который застрял в пробке, и выпустил по нему 12 пуль. Огонь велся из пистолета или пистолета-пулемета (возможно, самодельного "Карло" – "Карл Густав").

После теракта большая группа еврейских поселенцев нанесла значительный ущерб имуществу арабов в Хауаре и других арабских деревнях к югу от Шхема.