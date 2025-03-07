Близкие погибших выступили с заявлением: "Заложники сейчас – потом война с ХАМАСом". Видео

7 адара в Израиле отмечают День памяти павших в войнах Израиля, чье место захоронения неизвестно. В этот день близкие заложников, которые были убиты в плену ХАМАСа, выступили на Площади Похищенных в Тель-Авиве с заявлением. Нога Вайс, которая была похищена террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года, и вместе с матерью Шири, также похищенной террористами из кибуца Беэри, говорила о своем отце. Илан Вайс был заместителем командира отряда быстрого реагирования кибуца.

"Меня и маму освободили на пятидесятый день, – рассказала Нога. – И в день освобождения нам сообщили, что папа, который в течение трех месяцев считался пропавшим без вести, был убит и похищен в Газу. И сегодня, в День памяти павших в войнах Израиля, чье место захоронения неизвестно, я стою перед вами и требую: моего отца и остальных заложников можно вернуть, и это необходимо сделать".

Она обратилась со словами солидарности и поддержки к семьям погибших, место захоронения которых неизвестно, подчеркнув, что их жизнь это бесконечная боль. "Ни одна семья в Израиле не должна оставаться с этой болью. И те, кто осиротел десятилетия назад, вместе с нами, ожидающими долгие месяцы – всем необходимо место, где похоронен близкий, куда можно прийти, место, где он упокоился навсегда".

Она обратилась к главе правительства Биньямину Нетаниягу и ко всем, принимающим решения, с требованием использовать имеющиеся возможности и добиться того, чтобы в следующий День Памяти у каждой осиротевшей семьи была возможность прийти на могилу своего близкого. "Разгром наших врагов начнется только после возвращения всех похищенных, – подчеркнула Вайс. – Мы не отвергаем цели войны: ХАМАС необходимо уничтожить, но его уничтожить нельзя, пока он удерживает заложников, живых и мертвых. Мой папа – самый сильный человек, кого я знаю, и сейчас мы должны быть сильными за него и ради него".

Следом выступила Далит Штиви, мать Идана Штиви, похищенного на фестивале Nova в "черную субботу" 7 октября. Она подчеркнула, что всех заложников, живых и мертвых, необходимо вернуть немедленно и всех сразу, а не мелкими партиями. "Заложники сейчас – ХАМАС потом, – повторила она девиз сегодняшней акции. – Сокрушение врагов начинается с возвращения похищенных, всех: живых для восстановления, погибших – для погребения в земле Израиля".

Далит Штиви напомнила, что ее сын Идан уехал на фестиваль живым человеком. "Государство Израиль не сможет вернуть мне его только сообщением о смерти. Он должен вернуться к нам, нельзя это больше оттягивать", – заявила Далит. Она напомнила, что вернуть ее сына и вытащить ее семью из этого кошмара – обязанность Государства Израиль и обратилась к главе правительства с требованием немедленно вернуть заложников.

Следом выступила Яэль Адар из кибуца Нир-Оз, мать погибшего Тамира Адара. "Сегодня 7 адара, день смерти пророка Моисея, место упокоения которого неизвестно – этот день был выбран в качестве Дня памяти павших в войнах, чье место захоронения неизвестно", – напомнила она. Она подчеркнула, что израильское общество вынуждено принять тот факт, что существуют погибшие, место захоронение которых неизвестно, и выразила надежду, что этот термин останется в прошлом.

Яэль Адар рассказала, что в январе, когда ей сообщили о смерти ее сына Тамира, представители военного раввината предложили ей провести его похороны – без его тела, похоронив его вещи. Семья отказалась. "Возможно, для правительства это стало бы "обретением завершенности", "сгират маагаль", – но не для нас, – подчеркнула Яэль. Она напомнила, что подобный ритуал был уместен в прошлом, когда у Израиля не было таких возможностей, как сейчас – но страна, сумевшая добраться до Ирана, чтобы ликвидировать Исмаила Ханийю, страна, сумевшая заминировать пейджеры "Хизбаллы", по ее словам, обязана добраться до Газы и вернуть заложников, живых и погибших. "Тамир человек, он должен быть похоронен по-человечески, в земле Израиля", – подчеркнула она.

Яэль Адар показала два свидетельства о смерти ее сына: в одном написано, что он погиб, и место его погребения неизвестно. "Я обратилась в МВД и потребовала изменить эту формулировку, – поделилась мать погибшего. – Теперь в новом свидетельстве написано: "Причина смерти – погиб в плену террористов". Она призвала немедленно вернуть оставшихся в аду Газы 59 заложников, живых и погибших. "Они ведь здесь, совсем близко, в считанных километрах от того места, где мы все находимся", – добавила Адар. Она также обратилась к главе правительства и к принимающим решения с требованием использовать сложившееся "окно возможностей" и вернуть похищенных немедленно и всех сразу.