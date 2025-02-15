На площадке в Хан-Юнисе террористы повесили фото Эйнав Ценгаукер и ее похищенного сына
время публикации: 15 февраля 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 09:13
Террористы из "Бригад Изаддина аль-Касама", в дополнение к портретам ликвидированных Израилем главарей группировки, "украсили" площадку, где будет проводиться процесс передачи заложников представителям Красного Креста, портретами Эйнав Ценгаукер, одной из лидеров движения за сделку с террористами и немедленное освобождение заложников, и ее похищенного 7 октября сына Матана. Рядом с портретами изображены песочные часы и надпись "Время уходит".
Речь идет об очередной уловке психологической войны ХАМАСа против израильтян.
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